«Он в каком-то смысле типичный американец». Хачанов — о будущем матче с Михельсеном

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал предстоящую встречу с американцем Алексом Михельсеном (34-й в рейтинге) в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто (Канада).
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«Он в каком-то смысле типичный американец. У него хорошая подача, хороший удар слева, бьёт плоско. В Австралии он по многим показателям сыграл лучше меня, я был недостаточно хорош. Надо будет сделать выводы. Условия отличаются от Австралии, хоть мы и играем на харде. Это другая часть сезона, мы оба уже в иной форме. Надо будет подготовиться и постараться взять реванш», — сказал Хачанов в интервью на YouTube-канале «Больше!».
Счёт личных встреч Алекса и Карена — 1-0 в пользу Михельсена. Он обыграл Хачанова в третьем круге Australian Open — 2025 со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:2.
- 3 августа 2025
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