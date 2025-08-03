«Он в каком-то смысле типичный американец». Хачанов — о будущем матче с Михельсеном

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал предстоящую встречу с американцем Алексом Михельсеном (34-й в рейтинге) в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто (Канада).

«Он в каком-то смысле типичный американец. У него хорошая подача, хороший удар слева, бьёт плоско. В Австралии он по многим показателям сыграл лучше меня, я был недостаточно хорош. Надо будет сделать выводы. Условия отличаются от Австралии, хоть мы и играем на харде. Это другая часть сезона, мы оба уже в иной форме. Надо будет подготовиться и постараться взять реванш», — сказал Хачанов в интервью на YouTube-канале «Больше!».

Счёт личных встреч Алекса и Карена — 1-0 в пользу Михельсена. Он обыграл Хачанова в третьем круге Australian Open — 2025 со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:2.