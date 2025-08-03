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Зверев: Рафа Надаль давал мне советы по технике прямо в общественном ресторане

Зверев: Рафа Надаль давал мне советы по технике прямо в общественном ресторане
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал рассказал, как на Мальорке провёл тренировочную неделю с Тони Надалем, дядей 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля.

«Мы провели неделю на Мальорке. Ужинали до часу ночи. Каждый раз Рафа поднимался и начинал бить удар справа, давая мне советы по технике прямо в общественном ресторане. Это нормально. Это Мальорка», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Зверев готовился к серии американских турниров в академии Рафаэля Надаля, Тони присутствовал на тренировках. Ранее немецкие СМИ сообщили, что Тони не станет постоянным тренером Зверева.

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