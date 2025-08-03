Попырин — о тренировках в Испании: родители пожертвовали всем и помогли начать карьеру

26-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин рассказал, чему его научили занятия в Испании, где он тренировался 10 лет.

— Вы провели 10 лет в Испании. Какое влияние эта страна оказала на вас как на игрока сегодня?

— Отлично. Там я научился играть на грунте, двигаться на этом покрытии, чувствовать себя комфортно. Так что, с этой точки зрения, я всегда чувствовал себя на грунте довольно комфортно. Именно поэтому мои родители решили переехать в Испанию. Они, по сути, пожертвовали всем и помогли мне и моему брату начать карьеру. И обучение на грунте было основополагающим принципом того, что они считали правильным. Я бы сказал, что они были правы, потому что сегодня чувствую себя на грунте действительно комфортно. Помню тренировку, где наставник сказал мне бить по мячу через искусственную сетку, через настоящую, и она была метра на три выше. Я просто не мог этого выносить. Не понимал, зачем мы это делаем. Но в конце концов всё оказалось правильно. Думаю, тренировки в Испании в начале моей карьеры внесли много разнообразия в мою игру, так что, наверное, это был положительный момент, — приводит слова Попырина Ubitennis.