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Мэдисон Киз — Каролина Мухова, результат матча 3 августа 2025, счет 2:1, 1/8 финала «Мастерса» в Торонто

Мэдисон Киз обыграла Каролину Мухову и вышла в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале
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Чемпионка Australian Open — 2025, восьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз вышла в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Монреале (Канада). В 1/8 финала она обыграла 14-ю ракетку мира Каролину Мухову из Чехии. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

Монреаль. 4-й круг
03 августа 2025, воскресенье. 19:40 МСК
Мэдисон Киз
8
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7
6 		3 5
         
Каролина Мухова
14
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. За это время Киз сделала четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 14. На счету Муховой одна подача навылет, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула. Отметим, что в прошлом году турнир проходил в Торонто.

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