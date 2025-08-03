Мэдисон Киз обыграла Каролину Мухову и вышла в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале
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Чемпионка Australian Open — 2025, восьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз вышла в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Монреале (Канада). В 1/8 финала она обыграла 14-ю ракетку мира Каролину Мухову из Чехии. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:5.
Монреаль. 4-й круг
03 августа 2025, воскресенье. 19:40 МСК
8
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 1
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|3
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|3
|5
14
Каролина Мухова
К. Мухова
Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. За это время Киз сделала четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 14. На счету Муховой одна подача навылет, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.
Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула. Отметим, что в прошлом году турнир проходил в Торонто.
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