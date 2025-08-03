Алекс де Минор обыграл Фрэнсиса Тиафо и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Торонто
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Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто (Канада). В четвёртом круге он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (13-й в рейтинге) со счётом 6:2, 4:6, 6:4.
Торонто. 4-й круг
03 августа 2025, воскресенье. 19:45 МСК
12
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 2
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|6
8
Алекс де Минор
А. де Минор
Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. В её рамках де Минор шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнов из 10 заработанных. На счету Тиафо 10 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
За выход в полуфинал соревнований в Торонто Алекс де Минор поспорит с победителем матча Флавио Коболли (Италия) — Бен Шелтон (США).
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