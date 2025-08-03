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«В приятном шоке». Рахимова — об условиях на турнире WTA-1000 в Цинциннати

«В приятном шоке». Рахимова — об условиях на турнире WTA-1000 в Цинциннати
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62-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова высказалась об условиях в преддверии турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

«Я тут в приятном шоке. На турнире в Цинциннати переделали полностью всю зону для игроков, абсолютно новое просторное здание: теперь здесь большой выбор еды, всевозможные зоны для отдыха и разминки, также классные раздевалки… Сейчас это действительно турнир, на котором хочется жить как можно дольше», — написала Рахимова на своей странице в социальных сетях.

Ранее Рахимова завершила своё выступление на хардовом турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Ни одна российская теннисистка не смогла пробиться в 1/8 финала соревнований.

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