«В приятном шоке». Рахимова — об условиях на турнире WTA-1000 в Цинциннати

62-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова высказалась об условиях в преддверии турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

«Я тут в приятном шоке. На турнире в Цинциннати переделали полностью всю зону для игроков, абсолютно новое просторное здание: теперь здесь большой выбор еды, всевозможные зоны для отдыха и разминки, также классные раздевалки… Сейчас это действительно турнир, на котором хочется жить как можно дольше», — написала Рахимова на своей странице в социальных сетях.

Ранее Рахимова завершила своё выступление на хардовом турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Ни одна российская теннисистка не смогла пробиться в 1/8 финала соревнований.