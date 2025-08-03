Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Рад, что сумел вырвать победу». Де Минор — о матче с Тиафо на «Мастерсе» в Торонто

«Рад, что сумел вырвать победу». Де Минор — о матче с Тиафо на «Мастерсе» в Торонто
Комментарии

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо (13-й в рейтинге) в четвёртом круге «Мастерса» в Торонто (Канада). Алекс обыграл Фрэнсиса со счётом 6:2, 4:6, 6:4.

Торонто. 4-й круг
03 августа 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Фрэнсис Тиафо
12
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 4
6 		4 6
         
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Не было легко, и у Фрэнсиса есть способность включаться в нужный момент, поэтому с ним всегда очень трудно справиться. Думаю, я боролся с ним, с собой и с условиями. Рад, что сегодня сумел вырвать победу», — приводит слова де Минора официальный сайт ATP.

За выход в полуфинал соревнований в Торонто Алекс де Минор поспорит с победителем матча Флавио Коболли (Италия) — Бен Шелтон (США).

Календарь турнира в Торонто
Сетка турнира в Торонто
Материалы по теме
Алекс де Минор обыграл Фрэнсиса Тиафо и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Торонто
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android