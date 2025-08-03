«Рад, что сумел вырвать победу». Де Минор — о матче с Тиафо на «Мастерсе» в Торонто

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо (13-й в рейтинге) в четвёртом круге «Мастерса» в Торонто (Канада). Алекс обыграл Фрэнсиса со счётом 6:2, 4:6, 6:4.

«Не было легко, и у Фрэнсиса есть способность включаться в нужный момент, поэтому с ним всегда очень трудно справиться. Думаю, я боролся с ним, с собой и с условиями. Рад, что сегодня сумел вырвать победу», — приводит слова де Минора официальный сайт ATP.

За выход в полуфинал соревнований в Торонто Алекс де Минор поспорит с победителем матча Флавио Коболли (Италия) — Бен Шелтон (США).