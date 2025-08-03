Пегула: поражения Роддика в финалах Уимблдона заставляли почувствовать настоящие эмоции

Четвёртая ракетка мира американка Джессика Пегула вспомнила момент, когда стала по-настоящему увлекаться теннисом.

«Это звучит немного грустно, но… поражения Роддика в финалах Уимблдона заставляли почувствовать настоящие эмоции спорта. Когда ты можешь быть очень близко, иметь матчбол… И упустить его», — приводит слова Пегулы пресс-служба WTA.

Ранее Джессика Пегула потерпела неожиданное поражение в третьем круге турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). Она уступила 386-й ракетке мира Анастасии Севастовой из Латвии. Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 1:6. Напомним, Пегула действующая чемпионка турнира.