«Так бывает». Виктория Мбоко — об ошибках Кори Гауфф в их матче в Монреале
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85-я ракетка мира 18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко высказалась об ошибках второй ракетки мира американки Кори Гауфф в их матче четвёртого круга на турнире WTA-1000 в Монреале (Канада). Гауфф допустила 24 невынужденные ошибки и проиграла Мбоко со счётом 1:6, 4:6.
Монреаль. 4-й круг
03 августа 2025, воскресенье. 02:00 МСК
2
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|4
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|6
85
Виктория Мбоко
В. Мбоко
«Не задумывалась об этом. Это же игра. Кто-то ошибается. Так бывает. Я тоже ошибаюсь. Так что была сосредоточена на себе и на том, что мне нужно делать. А на её действиях не сосредотачивалась, потому что хотела сама сыграть как можно более качественно», — сказала Мбоко на пресс-конференции.
Следующей соперницей Мбоко в Монреале станет испанская теннисистка Джессика Бузас Манейро.
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