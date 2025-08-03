«Так бывает». Виктория Мбоко — об ошибках Кори Гауфф в их матче в Монреале

85-я ракетка мира 18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко высказалась об ошибках второй ракетки мира американки Кори Гауфф в их матче четвёртого круга на турнире WTA-1000 в Монреале (Канада). Гауфф допустила 24 невынужденные ошибки и проиграла Мбоко со счётом 1:6, 4:6.

«Не задумывалась об этом. Это же игра. Кто-то ошибается. Так бывает. Я тоже ошибаюсь. Так что была сосредоточена на себе и на том, что мне нужно делать. А на её действиях не сосредотачивалась, потому что хотела сама сыграть как можно более качественно», — сказала Мбоко на пресс-конференции.

Следующей соперницей Мбоко в Монреале станет испанская теннисистка Джессика Бузас Манейро.