Наоми Осака вышла в четвертьфинал Монреаля, отдав всего один гейм Севастовой

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 49-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Монреале. В 1/8 финала она разгромила представительницу Латвии Анастасию Севастову. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:0.

Встреча продлилась всего 49 минут. За это время Осака выполнила пять подач навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Севастовой ни одного эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула. Отметим, что в прошлом году турнир проходил в Торонто.