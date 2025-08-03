Киз сравнялась с Потаповой по количеству побед в матчах с отыгранными матчболами в сезоне
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Восьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз третий раз в 2025 году победила, отыграв матчболы. В игре четвёртого круга на турнире WTA-1000 в Монреале (Канада) Киз против чешки Каролины Муховой третьем сете при счете 4:5 отыграла два матчбола на подаче.
Монреаль. 4-й круг
03 августа 2025, воскресенье. 19:40 МСК
8
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|3
|5
14
Каролина Мухова
К. Мухова
До этого Мэдисон в этом году удалось добиться такого результата на Открытом чемпионате Австралии (против Иги Швёнтек) и на «Ролан Гаррос» (против Софьи Кенин). По этому показателю она делит лидерство с российской теннисисткой Анастасией Потаповой.
В четвертьфинале соревнований Мэдисон Киз встретится с победительницей матча Клара Таусон (Дания) — Ига Швёнтек (Польша).
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