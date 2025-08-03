Наоми Осака выиграла самый быстрый матч на турнире WTA-1000 в Монреале в 2025 году

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 49-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака выиграла самый быстрый матч в женском одиночном разряде на турнире WTA-1000 в Монреале (Канада) в 2025 году. В 1/8 финала она разгромила представительницу Латвии Анастасию Севастову. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:0. Теннисистки провели на корте всего 49 минут.

Далее Наоми Осака встретится с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Элина Свитолина (Украина).

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула. Отметим, что в прошлом году турнир проходил в Торонто.