Осака — о победе над Севастовой: надеюсь, вам понравился мой теннис

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 49-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала выход в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Монреале. В 1/8 финала она разгромила представительницу Латвии Анастасию Севастову. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:0.

«У меня был чёткий план, когда я ехала сюда. Сегодня просто всё отлично получилось. Меня давно здесь не было. Я очень благодарна всем. Спасибо вам, ребята, что пришли. Надеюсь, вам понравился мой теннис», — сказала Осака после матча.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула. Отметим, что в прошлом году турнир проходил в Торонто.