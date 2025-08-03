Осака — о победе над Севастовой: надеюсь, вам понравился мой теннис
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 49-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала выход в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Монреале. В 1/8 финала она разгромила представительницу Латвии Анастасию Севастову. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:0.
Монреаль. 4-й круг
03 августа 2025, воскресенье. 22:20 МСК
49
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
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386
Анастасия Севастова
А. Севастова
«У меня был чёткий план, когда я ехала сюда. Сегодня просто всё отлично получилось. Меня давно здесь не было. Я очень благодарна всем. Спасибо вам, ребята, что пришли. Надеюсь, вам понравился мой теннис», — сказала Осака после матча.
Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула. Отметим, что в прошлом году турнир проходил в Торонто.
Комментарии
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