Костюк — об игре в Монреале после спада: благодарна команде, которая оставалась со мной

28-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала выход в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). Костюк вышла в четвертьфинал канадского «тысячника», обыграв американку Маккартни Кесслер со счётом 5:7, 6:3, 6:3.

«Перед этим турниром у меня не было побед в течение двух месяцев, я проиграла огромное количество матчей. Поэтому у меня не было особой уверенности перед приездом сюда. Вот почему я благодарна своей команде, которая оставалась со мной и поддерживала в этом испытании», — рассказала Костюк для издания Tribuna.

В четвертьфинале турнира в Монреале Марта Костюк сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.