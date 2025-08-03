Костюк — об игре в Монреале после спада: благодарна команде, которая оставалась со мной
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28-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала выход в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). Костюк вышла в четвертьфинал канадского «тысячника», обыграв американку Маккартни Кесслер со счётом 5:7, 6:3, 6:3.
Монреаль. 4-й круг
02 августа 2025, суббота. 19:40 МСК
32
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|3
|
|6
|6
28
Марта Костюк
М. Костюк
«Перед этим турниром у меня не было побед в течение двух месяцев, я проиграла огромное количество матчей. Поэтому у меня не было особой уверенности перед приездом сюда. Вот почему я благодарна своей команде, которая оставалась со мной и поддерживала в этом испытании», — рассказала Костюк для издания Tribuna.
В четвертьфинале турнира в Монреале Марта Костюк сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
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