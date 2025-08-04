Гауфф в паре с Кесслер вышли в полуфинал «тысячника» в Монреале

Вторая ракетка мира 21-летняя американка Кори Гауфф в паре с соотечественницей Маккартни Кесслер вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче 1/4 финала они обыграли пару Барбора Крейчикова (Чехия)/Елена Остапенко (Латвия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 1:0 (10:7).

Игра продлилась 1 час 31 минуту. За это время американки дважды подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из шести. Их соперницы сделали два эйса, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из восьми.

В полуфинале «тысячника» в Монреале Гауфф и Кесслер сыграют с парой Ольга Данилович (Сербия)/Се Шувэй (Китайский Тайбэй).