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Гауфф в паре с Кесслер вышли в полуфинал «тысячника» в Монреале

Гауфф в паре с Кесслер вышли в полуфинал «тысячника» в Монреале
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Вторая ракетка мира 21-летняя американка Кори Гауфф в паре с соотечественницей Маккартни Кесслер вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче 1/4 финала они обыграли пару Барбора Крейчикова (Чехия)/Елена Остапенко (Латвия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 1:0 (10:7).

Монреаль — Парный разряд. 1/4 финала
03 августа 2025, воскресенье. 22:10 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Б. Крейчикова Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 0 7
6 		3 1 10
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
Маккартни Кесслер
США
Маккартни Кесслер
К. Гауфф М. Кесслер

Игра продлилась 1 час 31 минуту. За это время американки дважды подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из шести. Их соперницы сделали два эйса, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из восьми.

В полуфинале «тысячника» в Монреале Гауфф и Кесслер сыграют с парой Ольга Данилович (Сербия)/Се Шувэй (Китайский Тайбэй).

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