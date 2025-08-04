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Андрей Рублёв — Алехандро Давидович-Фокина, результат матча 3 августа, счёт 2:1, 4-й круг турнира в Торонто

Рублёв вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто на отказе Давидович-Фокины
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11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто (Канада). Испанец Алехандро Давидович-Фокина (19-й в рейтинге) не смог продолжить матч четвёртого круга. Счёт — 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 3:0 (отказ).

Торонто. 4-й круг
03 августа 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Андрей Рублёв
11
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
6 3 		7 7 3
7 7 		6 2 0
         
Алехандро Давидович-Фокина
19
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. В её рамках Рублёв 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Давидович-Фокины восемь эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

За выход в полуфинал Андрей Рублёв поспорит с победителем матча Иржи Легечка (Чехия) — Тейлор Фриц (США).

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