Рублёв вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто на отказе Давидович-Фокины
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11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто (Канада). Испанец Алехандро Давидович-Фокина (19-й в рейтинге) не смог продолжить матч четвёртого круга. Счёт — 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 3:0 (отказ).
Торонто. 4-й круг
03 августа 2025, воскресенье. 22:30 МСК
11
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
Rt
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|3
|
|6 2
|0
19
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. В её рамках Рублёв 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Давидович-Фокины восемь эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
За выход в полуфинал Андрей Рублёв поспорит с победителем матча Иржи Легечка (Чехия) — Тейлор Фриц (США).
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