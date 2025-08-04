Рублёв – о снятии Давидович-Фокины на турнире в Торонто: не так я хотел закончить матч
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Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Торонто на отказе испанца Алехандро Давидович-Фокины. Испанец отказался от борьбы при счёте 3:0 в пользу Рублёва в третьем сете. Встреча продлилась 2 часа 22 минуты.
Торонто. 4-й круг
03 августа 2025, воскресенье. 22:30 МСК
11
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
Rt
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19
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
«Я чувствую себя невероятно здорово, вернувшись в четвертьфинал. Конечно, я не хотел закончить матч так, но в итоге мы играли почти два с половиной часа, что тоже довольно много. Больше, чем в большинстве матчей. Чувствую, что на сегодня достаточно тенниса, и хочу просто восстановиться и как можно больше отдохнуть», — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.
За выход в полуфинал Андрей Рублёв поспорит с победителем матча Иржи Легечка (Чехия) — Тейлор Фриц (США).
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