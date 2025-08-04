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Рублёв – о снятии Давидович-Фокины на турнире в Торонто: не так я хотел закончить матч

Рублёв – о снятии Давидович-Фокины на турнире в Торонто: не так я хотел закончить матч
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Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Торонто на отказе испанца Алехандро Давидович-Фокины. Испанец отказался от борьбы при счёте 3:0 в пользу Рублёва в третьем сете. Встреча продлилась 2 часа 22 минуты.

Торонто. 4-й круг
03 августа 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Андрей Рублёв
11
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
6 3 		7 7 3
7 7 		6 2 0
         
Алехандро Давидович-Фокина
19
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

«Я чувствую себя невероятно здорово, вернувшись в четвертьфинал. Конечно, я не хотел закончить матч так, но в итоге мы играли почти два с половиной часа, что тоже довольно много. Больше, чем в большинстве матчей. Чувствую, что на сегодня достаточно тенниса, и хочу просто восстановиться и как можно больше отдохнуть», — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.

За выход в полуфинал Андрей Рублёв поспорит с победителем матча Иржи Легечка (Чехия) — Тейлор Фриц (США).

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