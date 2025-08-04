Рублёв – о снятии Давидович-Фокины на турнире в Торонто: не так я хотел закончить матч

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Торонто на отказе испанца Алехандро Давидович-Фокины. Испанец отказался от борьбы при счёте 3:0 в пользу Рублёва в третьем сете. Встреча продлилась 2 часа 22 минуты.

«Я чувствую себя невероятно здорово, вернувшись в четвертьфинал. Конечно, я не хотел закончить матч так, но в итоге мы играли почти два с половиной часа, что тоже довольно много. Больше, чем в большинстве матчей. Чувствую, что на сегодня достаточно тенниса, и хочу просто восстановиться и как можно больше отдохнуть», — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.

За выход в полуфинал Андрей Рублёв поспорит с победителем матча Иржи Легечка (Чехия) — Тейлор Фриц (США).