Бен Шелтон обыграл Флавио Коболли и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Торонто
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Седьмая ракетка мира теннисист из США Бен Шелтон вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто (Канада). В четвёртом круге он обыграл итальянца Флавио Коболли (17-й в рейтинге) со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:1).
Торонто. 4-й круг
04 августа 2025, понедельник. 02:10 МСК
17
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|6
|6 1
|
|4
|7 7
7
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. В её рамках Шелтон 11 раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Коболли восемь эйсов, две двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.
За выход в полуфинал соревнований в Торонто Бен Шелтон поспорит с представителем Австралии Алексом де Минором (8).
Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом является австралиец Алексей Попырин.
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