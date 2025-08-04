Бен Шелтон обыграл Флавио Коболли и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Торонто

Седьмая ракетка мира теннисист из США Бен Шелтон вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто (Канада). В четвёртом круге он обыграл итальянца Флавио Коболли (17-й в рейтинге) со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:1).

Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. В её рамках Шелтон 11 раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Коболли восемь эйсов, две двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

За выход в полуфинал соревнований в Торонто Бен Шелтон поспорит с представителем Австралии Алексом де Минором (8).

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом является австралиец Алексей Попырин.