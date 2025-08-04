Швёнтек проиграла Таусон за выход в четвертьфинал турнира в Монреале

Представительница Дании 19-я ракетка мира Клара Таусон обыграла третью ракетку мира польку Игу Швёнтек в четвёртом круге турнира в Монреале со счётом 7:6 (7:1), 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 34 минут. За это время Таусон сделала шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. На счету Швёнтек восемь подач навылет, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В следующем круге Таусон встретится с американкой Мэдисон Киз, которая в четвёртом круге обыграла Каролину Мухову.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.