«Совершенно нереально» Таусон — о победе над Швёнтек в 1/8 финала турнира в Монреале
Поделиться
Представительница Дании 19-я ракетка мира Клара Таусон прокомментировала победу над третьей ракеткой мира полькой Игой Швёнтек в четвертом круге турнира в Монреале со счётом 7:6 (7:1), 6:3.
Монреаль. 4-й круг
04 августа 2025, понедельник. 01:10 МСК
19
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
3
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Нереально, совершенно нереально. Я просто играла в теннис. Здесь довольно сложные условия, сильный ветер, но я действительно старалась изо всех сил, старалась сохранять хладнокровие и продолжать бороться», — сказала Таусон в интервью после матча.
В следующем круге Таусон встретится с американкой Мэдисон Киз, которая в четвёртом круге обыграла Каролину Мухову.
Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 августа 2025
-
04:36
-
03:37
-
03:05
-
01:58
-
00:56
-
00:33
-
00:22
- 3 августа 2025
-
23:59
-
23:52
-
23:47
-
23:36
-
23:26
-
23:22
-
22:59
-
22:55
-
22:45
-
22:12
-
22:09
-
21:50
-
21:36
-
21:27
-
21:13
-
20:56
-
20:06
-
19:51
-
19:18
-
13:12
-
13:00
-
12:02
-
11:50
-
11:42
-
11:20
-
10:57
-
10:41
-
10:38