Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Совершенно нереально» Таусон — о победе над Швёнтек в 1/8 финала турнира в Монреале

«Совершенно нереально» Таусон — о победе над Швёнтек в 1/8 финала турнира в Монреале
Комментарии

Представительница Дании 19-я ракетка мира Клара Таусон прокомментировала победу над третьей ракеткой мира полькой Игой Швёнтек в четвертом круге турнира в Монреале со счётом 7:6 (7:1), 6:3.

Монреаль. 4-й круг
04 августа 2025, понедельник. 01:10 МСК
Клара Таусон
19
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 1 		3
         
Ига Швёнтек
3
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Нереально, совершенно нереально. Я просто играла в теннис. Здесь довольно сложные условия, сильный ветер, но я действительно старалась изо всех сил, старалась сохранять хладнокровие и продолжать бороться», — сказала Таусон в интервью после матча.

В следующем круге Таусон встретится с американкой Мэдисон Киз, которая в четвёртом круге обыграла Каролину Мухову.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.

Материалы по теме
Швёнтек проиграла Таусон за выход в четвертьфинал турнира в Монреале
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android