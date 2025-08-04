«Совершенно нереально» Таусон — о победе над Швёнтек в 1/8 финала турнира в Монреале

Представительница Дании 19-я ракетка мира Клара Таусон прокомментировала победу над третьей ракеткой мира полькой Игой Швёнтек в четвертом круге турнира в Монреале со счётом 7:6 (7:1), 6:3.

«Нереально, совершенно нереально. Я просто играла в теннис. Здесь довольно сложные условия, сильный ветер, но я действительно старалась изо всех сил, старалась сохранять хладнокровие и продолжать бороться», — сказала Таусон в интервью после матча.

В следующем круге Таусон встретится с американкой Мэдисон Киз, которая в четвёртом круге обыграла Каролину Мухову.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.