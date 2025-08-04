Элина Свитолина обыграла Аманду Анисимову и вышла в 1/4 финала турнира в Монреале

Седьмая ракетка мира теннисистка из США Аманда Анисимова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Монреале (Канада). В четвёртом круге она уступила украинке Элине Свитолиной (13-я в рейтинге) со счётом 4:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Анисимова четыре раза подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала один брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Свитолиной четыре эйса, три двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

За выход в полуфинал соревнований в Монреале Элина Свитолина поспорит с представительницей Японии Наоми Осакой (49).