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Элина Свитолина — Аманда Анисимова, результат матча 4 августа 2025, счёт 2:0, 4-й круг турнира WTA-1000 в Монреале, Канада

Элина Свитолина обыграла Аманду Анисимову и вышла в 1/4 финала турнира в Монреале
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Седьмая ракетка мира теннисистка из США Аманда Анисимова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Монреале (Канада). В четвёртом круге она уступила украинке Элине Свитолиной (13-я в рейтинге) со счётом 4:6, 1:6.

Монреаль. 4-й круг
04 августа 2025, понедельник. 03:25 МСК
Аманда Анисимова
7
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Элина Свитолина
13
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Анисимова четыре раза подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала один брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Свитолиной четыре эйса, три двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

За выход в полуфинал соревнований в Монреале Элина Свитолина поспорит с представительницей Японии Наоми Осакой (49).

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