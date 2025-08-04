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Тейлор Фриц — Иржи Легечка, результат матча 4 августа 2025, счёт 2:1, 4-й круг турнира «Мастерса» в Торонто, Канада

Тейлор Фриц обыграл Иржи Легечку и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Торонто
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Четвёртая ракетка мира теннисист из США Тейлор Фриц вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто (Канада). В четвёртом круге он обыграл чеха Иржи Легечку (27-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 7:6 (7:5).

Торонто. 4-й круг
04 августа 2025, понедельник. 04:55 МСК
Иржи Легечка
27
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		7 7 6 5
7 7 		6 5 7 7
         
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты. В её рамках Фриц 16 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не смог реализовать ни одного из пяти брейк-пойнтов. На счету Легечки шесть эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-поинта из девяти возможных.

За выход в полуфинал соревнований в Торонто Тейлор Фриц поспорит с представителем России Андреем Рублёвым (11).

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом является австралиец Алексей Попырин.

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