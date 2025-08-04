Тейлор Фриц обыграл Иржи Легечку и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Торонто
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Четвёртая ракетка мира теннисист из США Тейлор Фриц вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто (Канада). В четвёртом круге он обыграл чеха Иржи Легечку (27-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 7:6 (7:5).
Торонто. 4-й круг
04 августа 2025, понедельник. 04:55 МСК
27
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|6 5
|
|6 5
|7 7
4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты. В её рамках Фриц 16 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не смог реализовать ни одного из пяти брейк-пойнтов. На счету Легечки шесть эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-поинта из девяти возможных.
За выход в полуфинал соревнований в Торонто Тейлор Фриц поспорит с представителем России Андреем Рублёвым (11).
Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом является австралиец Алексей Попырин.
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