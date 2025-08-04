Тейлор Фриц обыграл Иржи Легечку и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Торонто

Четвёртая ракетка мира теннисист из США Тейлор Фриц вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто (Канада). В четвёртом круге он обыграл чеха Иржи Легечку (27-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты. В её рамках Фриц 16 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не смог реализовать ни одного из пяти брейк-пойнтов. На счету Легечки шесть эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-поинта из девяти возможных.

За выход в полуфинал соревнований в Торонто Тейлор Фриц поспорит с представителем России Андреем Рублёвым (11).

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом является австралиец Алексей Попырин.