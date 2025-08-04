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Турнир WTA-1000 в Монреале: результаты игрового дня с 3 на 4 августа

Вечером 3 августа и в ночь на 4 августа в Монреале (Канада) завершился очередной игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей четвёртого круга.

Теннис. WTA-1000, Монреаль (Канада). 1/8 финала (победители выделены курсивом):

Мэдисон Киз (США) — Каролина Мухова (Чехия) — 4:6, 6:3, 7:5;

Наоми Осака (Япония) — Анастасия Севастова (Латвия) — 6:1, 6:0;

Клара Таусон (Дания) — Ига Швёнтек (Польша) — 7:6, 6:3;

Аманда Анисимова (США) — Элина Свитолина (Украина) — 4:6, 1:6.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула. Отметим, что в прошлом году турнир проходил в Торонто.