«Мастерс» в Торонто: результаты игрового дня с 3 на 4 августа

Вечером 3 августа и в ночь на 4 августа в Торонто (Канада) завершился шестой игровой день мужского турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Теннис. «Мастерс», Торонто (Канада). Четвёртый круг (победители выделены курсивом):

Фрэнсис Тиафо (США) — Алекс де Минор (Австралия) — 2:6, 6:4, 4:6;

Андрей Рублёв (Россия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 6:7, 7:6, 3:0;

Флавио Коболли (Италия) — Бен Шелтон (США) — 4:6, 6:4, 6:7;

Иржи Легечка (Чехия) — Тейлор Фриц (США) — 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 7:6 (7:5).

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом является австралиец Алексей Попырин.