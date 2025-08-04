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4 августа главные новости спорта, футбол, теннис, хоккей, баскетбол, футбольные трансферы, НБА, НХЛ, РПЛ

Рублёв — в 1/4 финала Торонто, «Спартак» берёт защитника «Галатасарая». Главное к утру
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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто на отказе испанца Алехандро Давидович-Фокины, московский «Спартак» близок к закрытию сделки по переходу центрального защитника «Галатасарая» Карлоса Куэсты, махачкалинское «Динамо» обыграло «Ахмат» в матче 3-го тура МИР РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Рублёв вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто на отказе Давидович-Фокины.
  2. «Спартак» близок к закрытию сделки по трансферу центрального защитника «Галатасарая».
  3. Махачкалинское «Динамо» обыграло «Ахмат» в матче 3-го тура РПЛ.
  4. Звезда НБА Дончич заработает за следующие три года больше, чем Овечкин за 20 лет в НХЛ.
  5. Швёнтек проиграла Таусон за выход в четвертьфинал турнира в Монреале.
  6. Элина Свитолина обыграла Аманду Анисимову и вышла в 1/4 финала турнира в Монреале.
  7. Сон Хын Мин достиг устного соглашения с «Лос-Анджелесом» — Романо.
  8. «Интер Майами» сделал заявление о состоянии Лионеля Месси и сроках его восстановления.
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