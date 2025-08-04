Рублёв — в 1/4 финала Торонто, «Спартак» берёт защитника «Галатасарая». Главное к утру
Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто на отказе испанца Алехандро Давидович-Фокины, московский «Спартак» близок к закрытию сделки по переходу центрального защитника «Галатасарая» Карлоса Куэсты, махачкалинское «Динамо» обыграло «Ахмат» в матче 3-го тура МИР РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Рублёв вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто на отказе Давидович-Фокины.
- «Спартак» близок к закрытию сделки по трансферу центрального защитника «Галатасарая».
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