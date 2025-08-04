Рублёв — в 1/4 финала Торонто, «Спартак» берёт защитника «Галатасарая». Главное к утру

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто на отказе испанца Алехандро Давидович-Фокины, московский «Спартак» близок к закрытию сделки по переходу центрального защитника «Галатасарая» Карлоса Куэсты, махачкалинское «Динамо» обыграло «Ахмат» в матче 3-го тура МИР РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня