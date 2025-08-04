Клара Таусон оценила неожиданную победу над Игой Швёнтек в Монреале
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19-я ракетка мира датская теннисистка Клара Таусон прокомментировала победу над шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» полькой Игой Швёнтек в четвёртом круге турнира в Монреале (Канада) — 7:6 (7:1), 6:3.
Монреаль. 4-й круг
04 августа 2025, понедельник. 01:10 МСК
19
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
3
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«После того как я выиграла первый сет, я почувствовала, что мне нужно продолжать, потому что я знаю, что она никогда не сдастся и будет показывать мощь, несмотря ни на что.
Конечно, приятно выиграть у неё после поражения на Уимблдоне пару недель назад, потому что я чувствовала себя не очень хорошо в том матче, но казалось, что я показываю хороший теннис. Поэтому я решила, что если смогу продолжать в том же духе, то у меня есть шанс», — приводит слова Таусон Punto de Break.
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