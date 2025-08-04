Ига Швёнтек объяснила поражение от Клары Таусон на «тысячнике» в Монреале
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Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала неожиданное поражение от датчанки Клары Таусон в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Монреале (Канада) — 6:7 (1:7), 1:6.
Монреаль. 4-й круг
04 августа 2025, понедельник. 01:10 МСК
19
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
3
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Конечно, я играла здесь не идеально. Мне всё ещё кажется, что мне нужно адаптироваться к харду. И такие матчи — это своего рода возможность учиться заново. Мне кажется, я допускала те же ошибки, что и в конце хардового сезона в марте», — приводит слова Швёнтек пресс-служба турнира в Монреале.
В четвертьфинале «тысячника» в Монреале Клара Таусон сыграет с американкой Мэдисон Киз.
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