Андрей Рублёв предположил, почему Давидович-Фокина снялся с их матча в Торонто
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11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказал предположение, почему испанец Алехандро Давидович-Фокина снялся с очного матча четвёртого круга на «Мастерсе» в Торонто при счёте 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 3:0 в пользу Рублёва.
Торонто. 4-й круг
03 августа 2025, воскресенье. 22:30 МСК
11
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
Rt
|1
|2
|3
|
|7 7
|3
|
|6 2
|0
19
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
— Андрей, неудачный исход матча для Алехандро, в чём была его проблема?
— Я не знаю, насколько я понял, он просто очень устал за все матчи, что он отыграл в Вашингтоне, Торонто. У него было много тяжёлых матчей в Вашингтоне, [где он дошёл] до финала, потом прилетел почти сразу играть здесь, и, я как понял, просто физически устал. Плюс у нас был очень интенсивный, тяжёлый матч. Я не знаю, может, там другая причина, он не хочет говорить это, у него лучше спросить, — сказал Рублёв в эфире «Больше!».
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