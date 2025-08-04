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Андрей Рублёв предположил, почему Давидович-Фокина снялся с их матча в Торонто

Андрей Рублёв предположил, почему Давидович-Фокина снялся с их матча в Торонто
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11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказал предположение, почему испанец Алехандро Давидович-Фокина снялся с очного матча четвёртого круга на «Мастерсе» в Торонто при счёте 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 3:0 в пользу Рублёва.

Торонто. 4-й круг
03 августа 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Андрей Рублёв
11
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
6 3 		7 7 3
7 7 		6 2 0
         
Алехандро Давидович-Фокина
19
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

— Андрей, неудачный исход матча для Алехандро, в чём была его проблема?
— Я не знаю, насколько я понял, он просто очень устал за все матчи, что он отыграл в Вашингтоне, Торонто. У него было много тяжёлых матчей в Вашингтоне, [где он дошёл] до финала, потом прилетел почти сразу играть здесь, и, я как понял, просто физически устал. Плюс у нас был очень интенсивный, тяжёлый матч. Я не знаю, может, там другая причина, он не хочет говорить это, у него лучше спросить, — сказал Рублёв в эфире «Больше!».

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