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«Было немножко тяжело». Андрей Рублёв — о матче с Давидович-Фокиной в Торонто

«Было немножко тяжело». Андрей Рублёв — о матче с Давидович-Фокиной в Торонто
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11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил ход матча с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной в четвёртом круге на «Мастерсе» в Торонто. Испанец снялся при счёте 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 3:0 в пользу Рублёва.

Торонто. 4-й круг
03 августа 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Андрей Рублёв
11
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
6 3 		7 7 3
7 7 		6 2 0
         
Алехандро Давидович-Фокина
19
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

— У тебя было так много шансов в первых двух сетах, тебе просто не удалось сделать брейк, но ты продолжал бороться и в итоге был вознаграждён. Ты должен быть очень доволен своей настойчивостью и тем, что не сдавался?
— Да, было немножко тяжело, потому что было много шансов брейкануть. У тебя не получается, не получается, и
потом ты ещё и проигрываешь сет. И, конечно, это всё тяжело. Потом начинаешь второй, у тебя даже больше возможностей, ещё больше шансов, и снова не получается, и очень тяжело это принять. И в итоге постарался отпустить ситуацию, и получилось выиграть второй сет. В третьем сете он стал уже не так бегать, уже видно было, что что-то случилось, и получилось сразу брейкануть.

— Перед третьим сетом ты поговорил с Висенте. Можешь поделиться, о чём?
— Да я не помню, что он сказал. Что-то, чтобы играть активно, давить, пробовать агрессивно, если есть возможность. По сути, мой обычный стиль игры, — сказал Рублёв в эфире «Больше!».

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