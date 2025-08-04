«Было немножко тяжело». Андрей Рублёв — о матче с Давидович-Фокиной в Торонто

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил ход матча с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной в четвёртом круге на «Мастерсе» в Торонто. Испанец снялся при счёте 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 3:0 в пользу Рублёва.

— У тебя было так много шансов в первых двух сетах, тебе просто не удалось сделать брейк, но ты продолжал бороться и в итоге был вознаграждён. Ты должен быть очень доволен своей настойчивостью и тем, что не сдавался?

— Да, было немножко тяжело, потому что было много шансов брейкануть. У тебя не получается, не получается, и

потом ты ещё и проигрываешь сет. И, конечно, это всё тяжело. Потом начинаешь второй, у тебя даже больше возможностей, ещё больше шансов, и снова не получается, и очень тяжело это принять. И в итоге постарался отпустить ситуацию, и получилось выиграть второй сет. В третьем сете он стал уже не так бегать, уже видно было, что что-то случилось, и получилось сразу брейкануть.

— Перед третьим сетом ты поговорил с Висенте. Можешь поделиться, о чём?

— Да я не помню, что он сказал. Что-то, чтобы играть активно, давить, пробовать агрессивно, если есть возможность. По сути, мой обычный стиль игры, — сказал Рублёв в эфире «Больше!».