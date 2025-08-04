Шелтон назвал гол своей девушки Родман более значимым моментом, чем его 100-я победа в ATP

Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон выбрал наиболее значимое спортивное достижение в его паре с американской футболисткой Тринити Родман.

В воскресенье, 3 августа, Шелтон одержал 100-ю победу в ATP-туре, а нападающая «Вашингтон Спирит» Родман забила решающий мяч в концовке встречи против «Портленд Торнс» после долгого отсутствия из-за травмы.

«Гол Тринити Родман. Прошёл год с её невероятного гола на Олимпиаде. Она не играла уже больше 100 дней, вышла и за 15 минут забила мощнейший гол. Это очень здорово, особенно потому, что для неё это было эмоционально. Я всегда за неё счастлив», — приводит слова Шелтона пресс-служба ATP.