Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кто станет чемпионом «Мастерса» в Торонто?

Кто станет чемпионом «Мастерса» в Торонто?
Комментарии

В канадском Торонто проходит хардовый турнир категории «Мастерс». Закончились матчи четвёртого круга соревнований. Из российских теннисистов продолжают выступление действующий финалист соревнований 11-я ракетка мира Андрей Рублёв и Карен Хачанов, занимающий 16-ю строчку рейтинга ATP.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: кто станет чемпионом «Мастерса» в Торонто?

Турнир в Торонто с призовым фондом $ 9 193 540 проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом соревнований является австралийский теннисист Алексей Попырин, в прошлогоднем финале обыгравший Рублёва со счётом 6:2, 6:4. Отметим, что в 2024 году Открытый чемпионат Канады среди мужчин проходил в Монреале.

Материалы по теме
Рублёв — в четвертьфинале Торонто! Андрей прошёл дальше на отказе испанца
Рублёв — в четвертьфинале Торонто! Андрей прошёл дальше на отказе испанца
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android