Кто станет чемпионом «Мастерса» в Торонто?

В канадском Торонто проходит хардовый турнир категории «Мастерс». Закончились матчи четвёртого круга соревнований. Из российских теннисистов продолжают выступление действующий финалист соревнований 11-я ракетка мира Андрей Рублёв и Карен Хачанов, занимающий 16-ю строчку рейтинга ATP.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: кто станет чемпионом «Мастерса» в Торонто?

Турнир в Торонто с призовым фондом $ 9 193 540 проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом соревнований является австралийский теннисист Алексей Попырин, в прошлогоднем финале обыгравший Рублёва со счётом 6:2, 6:4. Отметим, что в 2024 году Открытый чемпионат Канады среди мужчин проходил в Монреале.