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Рублёв — о тренере Висенте: он член семьи и останется им до конца моей жизни

Рублёв — о тренере Висенте: он член семьи и останется им до конца моей жизни
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11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о взаимоотношениях со своим тренером Фернандо Висенте, с которым работает с 2017 года.

«Это больше чем просто отношения между игроком и тренером. Он член семьи, и он останется им, несмотря ни на что, до конца моей жизни. Потому что он был рядом, когда я был совсем один. Он был рядом со мной, не видя свою семью, жертвуя ею ради меня.

Нам очень хорошо вместе, у нас потрясающая связь, это невероятно здорово. Мы можем быть предельно открытыми друг с другом во всём. Мне нравится, что я нашёл такого человека, который невероятно хорош в теннисе, невероятно талантлив как тренер, как игрок и, прежде всего, как человек, один из лучших, кого я когда-либо встречал», — приводит слова Рублёва Mundo Deportivo.

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