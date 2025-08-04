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Андрей Рублёв — о тренере: он работает не ради денег, хочет помочь, потому что любит меня

Андрей Рублёв — о тренере: он работает не ради денег, хочет помочь, потому что любит меня
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11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высоко оценил личностные качества своего тренера Фернандо Висенте.

«Фернандо один из лучших тренеров, которые у меня когда-либо были, мне повезло с ним. Он не работает ради денег, у него нет личных интересов, он просто хочет помочь, потому что любит меня. Мы как семья. У него нет личных интересов, он очень человечный, невероятно добрый. Он делает для меня многое, чего обычно, когда нанимаешь кого-то тренером, половина тренеров не делает.

Он делает многое и вне корта, вне тенниса. Да, он другой, и всё. И я знаю, что в конечном итоге он даёт мне всё, чтобы я мог быть в лучшей форме, и всё зависит от меня», — приводит слова Рублёва Mundo Deportivo.

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