Андрей Рублёв — о тренере: он работает не ради денег, хочет помочь, потому что любит меня

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высоко оценил личностные качества своего тренера Фернандо Висенте.

«Фернандо один из лучших тренеров, которые у меня когда-либо были, мне повезло с ним. Он не работает ради денег, у него нет личных интересов, он просто хочет помочь, потому что любит меня. Мы как семья. У него нет личных интересов, он очень человечный, невероятно добрый. Он делает для меня многое, чего обычно, когда нанимаешь кого-то тренером, половина тренеров не делает.

Он делает многое и вне корта, вне тенниса. Да, он другой, и всё. И я знаю, что в конечном итоге он даёт мне всё, чтобы я мог быть в лучшей форме, и всё зависит от меня», — приводит слова Рублёва Mundo Deportivo.