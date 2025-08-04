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«Если постоянно ищешь помощи, не вырастешь». Андрей Рублёв — о частой смене тренеров

«Если постоянно ищешь помощи, не вырастешь». Андрей Рублёв — о частой смене тренеров
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11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о тенденции регулярной смены тренеров игроками. Сам Рублёв работает со специалистом Фернандо Висенте с 2017 года.

«Неважно, сколько тренеров ты сменил. На этом уровне, когда ты в топ-10, может быть, найдётся кто-то, кто, среди игроков, выигравших много турниров «Большого шлема», может дать совет, что нужно делать на этом уровне. Но, как правило, тебя никто ничему не учит, ты сам себе помощник. Сколько бы тренеров ты ни сменил, играть будешь ты. Поэтому, если ты постоянно ищешь помощи, ты не вырастешь», — приводит слова Рублёва Mundo Deportivo.

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