Зверев: не знаю ни одного теннисиста, которому бы нравились двухнедельные «Мастерсы»

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев раскритиковал слишком долгий сезон в ATP-туре, в частности «Мастерсы» продолжительностью в две недели.

«Мне совершенно не нравится сложившаяся ситуация. Немыслимо, чтобы, например, де Минор сыграл свой последний матч прошлого сезона 25 ноября, а первый следующего — 27 декабря. С разницей в месяц невозможно отдохнуть, хорошо потренироваться и физически подготовиться к сезону.

ATP должна внимательно изучить этот вопрос, потому что я не знаю ни одного теннисиста, и, я бы сказал, ни одного болельщика, которому бы нравились двухнедельные «Мастерсы». Я знаю, что теннис — это бизнес, но не думаю, что этот бизнес работает», — приводит слова Зверева Sport.es.