Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев: не знаю ни одного теннисиста, которому бы нравились двухнедельные «Мастерсы»

Зверев: не знаю ни одного теннисиста, которому бы нравились двухнедельные «Мастерсы»
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев раскритиковал слишком долгий сезон в ATP-туре, в частности «Мастерсы» продолжительностью в две недели.

«Мне совершенно не нравится сложившаяся ситуация. Немыслимо, чтобы, например, де Минор сыграл свой последний матч прошлого сезона 25 ноября, а первый следующего — 27 декабря. С разницей в месяц невозможно отдохнуть, хорошо потренироваться и физически подготовиться к сезону.

ATP должна внимательно изучить этот вопрос, потому что я не знаю ни одного теннисиста, и, я бы сказал, ни одного болельщика, которому бы нравились двухнедельные «Мастерсы». Я знаю, что теннис — это бизнес, но не думаю, что этот бизнес работает», — приводит слова Зверева Sport.es.

Материалы по теме
Андрей Рублёв — о тренере: он работает не ради денег, хочет помочь, потому что любит меня
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android