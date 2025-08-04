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Наоми Осака: конечно, я хочу выиграть турниры «Большого шлема»

Наоми Осака: конечно, я хочу выиграть турниры «Большого шлема»
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 49-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что для неё значит успех, а также заявила о желании победить на мэйджоре.

«Я разговаривала об этом с отцом, и он сказал, что быть здоровой и счастливой – это уже признак успеха. Я с ним согласна, но хочу большего. Конечно, я хочу выиграть турниры «Большого шлема», конечно, я хочу попасть в десятку лучших.

Но мне нужно двигаться шаг за шагом и ставить перед собой небольшие цели, которые в конечном итоге станут более масштабными. Выход в четвертьфинал – это ступенька, надеюсь, к полуфиналу и финалу. Стараюсь смотреть на это именно так», — приводит слова Осаки Punto de Break.

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