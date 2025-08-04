Турнир WTA-1000 в Монреале: расписание игрового дня в ночь с 4 на 5 августа

В ночь с 4 на 5 августа августа в Монреале (Канада) пройдёт очередной игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей стадии четвертьфинала.

Теннис. WTA-1000, Монреаль (Канада). 1/4 финала. Расписание 4-5 августа (время московское):

1:00. Марта Костюк (Украина) — Елена Рыбакина (Казахстан);

2:30. Виктория Мбоко (Канада) — Джессика Бузас Манейро (Испания).

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула. Отметим, что в прошлом году турнир проходил в Торонто.