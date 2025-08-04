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«Мастерс» в Торонто: расписание игрового дня в ночь с 4 на 5 августа

«Мастерс» в Торонто: расписание игрового дня в ночь с 4 на 5 августа
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В ночь с 4 на 5 августа в канадском Торонто пройдёт седьмой игровой день мужского турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня, в рамках которого пройдут четвертьфиналы.

Теннис. «Мастерс», Торонто (Канада). 1/4 финала. Расписание 3-4 августа (время московское):

  • 2:00. Александр Зверев (Германия) — Алексей Попырин (Австралия);
  • 3:30. Алекс Михельсен (США) — Карен Хачанов (Россия).

Турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом является австралиец Алексей Попырин, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Андрея Рублёва.

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