Тейлор Фриц стал первым американцем, вышедшим в четвертьфинал всех девяти «Мастерсов»

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц добился редкого достижения в ATP-туре. После победы в четвёртом круге турнира категории ATP-1000 в Торонто (Канада) над чехом Иржи Легечкой он стал первым американцем, которому удалось дойти как минимум до четвертьфиналов на всех «Мастерсах», которые проходят с 2009 года.

Среди действующих теннисистов подобное достижение покорилось сербу Новаку Джоковичу, французу Гаэлю Монфису, хорвату Марину Чиличу, болгарину Григору Димитрову, немцу Александру Звереву, греку Стефаносу Циципасу, поляку Хуберту Хуркачу, испанцу Карлосу Алькарасу, а также двум россиянам — Даниилу Медведеву и Андрею Рублёву.