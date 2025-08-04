Турнир ATP-250 перенесли из Белграда в Афины

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) объявила о переносе ноябрьского хардового турнира категории ATP-250 из Белграда (Сербия) в Афины (Греция).

«Чемпионат Греции ATP-250 организован опытной командой, которая провела девять предыдущих международных турниров в Белграде. Этот новый проект продолжает это наследие, и подготовка к проведению мероприятия мирового уровня в историческом городе Афины идёт полным ходом. С нетерпением ждём возможности приветствовать теннисный мир в Греции в ноябре этого года», — приводит слова организаторов ATP.

Турнир в Афинах пройдёт с 2 по 9 ноября. В 2024 году соревнования в Белграде выиграл канадец Денис Шаповалов.