«Из-за этого падает уровень игры». Бен Шелтон — о двухнедельных «Мастерсах»

Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон высказал мнение по поводу «Мастерсов» длительностью в две недели.

«На прошлой неделе я ездил в Вашингтон, потому что этот турнир для меня значит очень много, но я очень устал физически и морально. Подумал, что если мне удастся сыграть несколько матчей, то на следующей неделе я увижу пользу, и так и случилось.

Сложно участвовать в двухнедельных турнирах, потому что день перерыва сбивает ритм. Из-за этого падает уровень игры, мы все обсуждаем это в раздевалке. Когда выступаешь два-три дня подряд, ты обретаешь стабильный ритм и уверенность в своей игре», — приводит слова Шелтона Punto de Break.