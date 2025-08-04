«Немного приболела». Анисимова — о поражении от Свитолиной в Монреале

Седьмая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова опубликовала пост в социальных сетях после поражения в четвёртом круге на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

23-летняя Анисимова проиграла украинке Элине Свитолиной со счётом 4:6, 1:6.

«Сегодня немного приболела, но, несмотря ни на что, выложилась на полную. Спасибо тебе всегда, Канада», — написала Анисимова.

В прошлом году американка дошла до финала турнира в Канаде, где уступила американке Джессике Пегуле. В июле Анисимова играла в финале Уимблдона-2025. В матче за титул она потерпела разгромное поражение от польки Иги Швёнтек — 0:6, 0:6.