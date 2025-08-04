«Немного приболела». Анисимова — о поражении от Свитолиной в Монреале
Поделиться
Седьмая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова опубликовала пост в социальных сетях после поражения в четвёртом круге на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада).
23-летняя Анисимова проиграла украинке Элине Свитолиной со счётом 4:6, 1:6.
Монреаль. 4-й круг
04 августа 2025, понедельник. 03:25 МСК
7
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
13
Элина Свитолина
Э. Свитолина
«Сегодня немного приболела, но, несмотря ни на что, выложилась на полную. Спасибо тебе всегда, Канада», — написала Анисимова.
В прошлом году американка дошла до финала турнира в Канаде, где уступила американке Джессике Пегуле. В июле Анисимова играла в финале Уимблдона-2025. В матче за титул она потерпела разгромное поражение от польки Иги Швёнтек — 0:6, 0:6.
Комментарии
- 4 августа 2025
-
16:37
-
16:18
-
16:06
-
15:19
-
15:04
-
15:00
-
14:25
-
13:59
-
13:32
-
13:21
-
12:57
-
12:43
-
11:43
-
11:30
-
10:47
-
10:35
-
10:29
-
10:05
-
09:32
-
08:30
-
08:21
-
07:55
-
07:02
-
04:58
-
04:36
-
03:37
-
03:05
-
01:58
-
00:56
-
00:33
-
00:22
- 3 августа 2025
-
23:59
-
23:52
-
23:47
-
23:36