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«Немного приболела». Анисимова — о поражении от Свитолиной в Монреале

«Немного приболела». Анисимова — о поражении от Свитолиной в Монреале
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Седьмая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова опубликовала пост в социальных сетях после поражения в четвёртом круге на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

23-летняя Анисимова проиграла украинке Элине Свитолиной со счётом 4:6, 1:6.

Монреаль. 4-й круг
04 августа 2025, понедельник. 03:25 МСК
Аманда Анисимова
7
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Элина Свитолина
13
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

«Сегодня немного приболела, но, несмотря ни на что, выложилась на полную. Спасибо тебе всегда, Канада», — написала Анисимова.

В прошлом году американка дошла до финала турнира в Канаде, где уступила американке Джессике Пегуле. В июле Анисимова играла в финале Уимблдона-2025. В матче за титул она потерпела разгромное поражение от польки Иги Швёнтек — 0:6, 0:6.

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