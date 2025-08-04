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В последних трёх из четырёх матчей Рублёва и Фрица победитель далее завоёвывал титул

В последних трёх из четырёх матчей Рублёва и Фрица победитель далее завоёвывал титул
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Последние три из четырёх очных встреч на уровне ATP между четвёртой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем и россиянином Андреем Рублёвым (11-й в рейтинге) завершались тем, что победитель этой встречи впоследствии становился чемпионом на турнире.

Торонто. 1/4 финала
05 августа 2025, вторник. 23:30 МСК
Андрей Рублёв
11
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Рублёв обыграл Фрица на «Мастерсе» в Мадриде-2024 и в Монте-Карло-2023. Тейлор становился сильнее в Индиан-Уэллсе-2022. Исключением стал Цинциннати в 2022 году. Тогда американец обыграл россиянина, но не завоевал титул.

Рублёв и Фриц встретятся в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто (Канада). Турнир с призовым фондом $ 9 193 540 проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом соревнований является австралийский теннисист Алексей Попырин, в прошлогоднем финале обыгравший Рублёва со счётом 6:2, 6:4

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