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Диана Шнайдер начала сотрудничество с Сашей Бажиным — источник

Диана Шнайдер начала сотрудничество с Сашей Бажиным — источник
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Немецкий тренер Саша Бажин, работавший с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой и хорваткой Донной Векич, вошёл в тренерский штаб россиянки Дианы Шнайдер. Об этом сообщает «Лучший теннисный подкаст».

«Саша Бажин вошёл в команду Дианы Шнайдер!» — заявляет «Лучший теннисный подкаст» в социальных сетях.

Ранее Шнайдер начала сотрудничество с Карлосом Мартинесом. На данный момент неизвестно, останется ли специалист в штабе теннисистки. Ранее он работал с тремя российскими теннисистками – Светланой Кузнецовой, Дарьей Касаткиной и Маргаритой Бетовой (Гаспарян). Также в текущем сезоне Шнайдер сотрудничала с Динарой Сафиной и Мариушем Копилом, но оба тренера покинули команду россиянки.

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