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Александр Бублик опубликовал фото с известным журналистом Сергеем Минаевым

Александр Бублик опубликовал фото с известным журналистом Сергеем Минаевым
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25-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик выложил в соцсетях фото с российским писателем, блогером и журналистом Сергеем Минаевым.

Фото: страница бублика в социальных сетях

Ранее стало известно, что Бублик приехал в Россию, чтобы провести время с семьёй. Теннисист снялся с «Мастерса» в Цинциннати (США) после победы на соревнованиях ATP-250 в Кицбюэле (Австрия).

Минаев с 2019 года развивает собственный YouTube-канал на историческую тематику. С октября 2016 по апрель 2022 года Сергей — главный редактор русского издания журнала Esquire. Он бывший редакционный директор журнала «Правила жизни» (новое название журнала Esquire в России). В декабре вышел первый номер его журнала «ЧТИВО».

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