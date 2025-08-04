Три американца впервые с 2004 года вышли в четвертьфинал «Мастерса»

Три представителя США впервые с 2004 года вышли в четвертьфинал турнира серии «Мастерс». Тогда в Индиан-Уэллсе (США) до 1/4 финала дошли Андре Агасси, Энди Роддик и Джеймс Блейк. В этом году на соревнованиях в Торонто (Канада) за место в полуфинале поборются Тейлор Фриц, Бен Шелтон и Алекс Михельсен.

Тейлор Фриц в 1/4 финала встретится с 11-й ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым, Алекс Михельсен также поспорит с представителем России Кареном Хачановым (16-й в рейтинге). Шелтон сыграет с австралийцем Алексом де Минором.

Турнир в Торонто с призовым фондом $ 9 193 540 проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом соревнований является австралийский теннисист Алексей Попырин, в прошлогоднем финале обыгравший Рублёва со счётом 6:2, 6:4. Отметим, что в 2024 году Открытый чемпионат Канады среди мужчин проходил в Монреале.