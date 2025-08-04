«Говоришь, что мы друзья, а потом делаешь это?» Шелтон и Коболли повздорили после матча

Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вступил в перепалку с итальянцем Флавио Коболли после матча на турнире серии «Мастерс» в Торонто. Поединок завершился со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:1) в пользу Шелтона. После неудачного розыгрыша Коболли показал некий жест, который вызвал недовольство у американца.
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Шелтон. То есть это было адресовано мне? Ты только что сказал, что нет, но?..
Коболли. Это не тебе. Но представь, даже если бы тебе…
Шелтон. О том и речь, ты говоришь, что мы друзья, а потом делаешь это?
Коболли. Я подавал на матч, мы играли три часа, ты можешь понять, если я что-то сделаю. Но это не в твою сторону. Понимаешь меня? Потому что я не хочу ругаться с тобой. Ты заслужил выиграть этот матч, я знаю. Но ты можешь понять, если я сделаю что-то после трёхчасового матча.
За выход в полуфинал соревнований в Торонто Бен Шелтон поспорит с представителем Австралии Алексом де Минором.
- 4 августа 2025
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