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«Говоришь, что мы друзья, а потом делаешь это?» Шелтон и Коболли повздорили после матча

«Говоришь, что мы друзья, а потом делаешь это?» Шелтон и Коболли повздорили после матча
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Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вступил в перепалку с итальянцем Флавио Коболли после матча на турнире серии «Мастерс» в Торонто. Поединок завершился со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:1) в пользу Шелтона. После неудачного розыгрыша Коболли показал некий жест, который вызвал недовольство у американца.

Торонто. 4-й круг
04 августа 2025, понедельник. 02:10 МСК
Флавио Коболли
17
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 1
6 		4 7 7
         
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Шелтон. То есть это было адресовано мне? Ты только что сказал, что нет, но?..

Коболли. Это не тебе. Но представь, даже если бы тебе…

Шелтон. О том и речь, ты говоришь, что мы друзья, а потом делаешь это?

Коболли. Я подавал на матч, мы играли три часа, ты можешь понять, если я что-то сделаю. Но это не в твою сторону. Понимаешь меня? Потому что я не хочу ругаться с тобой. Ты заслужил выиграть этот матч, я знаю. Но ты можешь понять, если я сделаю что-то после трёхчасового матча.

За выход в полуфинал соревнований в Торонто Бен Шелтон поспорит с представителем Австралии Алексом де Минором.

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