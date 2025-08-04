«Матч с Анисимовой стал хорошей тренировкой». Свитолина — о выходе в 1/4 финала в Монреале

13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), В четвёртом круге она обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:4, 6:1.

«Показала отличное выступление. Рада, что смогла хорошо выступить и хорошо двигаться, потому что Аманда бьёт мощно. Мне нужно быть физически сильной. Очень рада, что мне это удалось сегодня. Осака — ещё одна мощно бьющая. Сегодняшний матч с Анисимовой стал для меня хорошей тренировкой. Сейчас главное — восстановиться, дать отдохнуть разуму и телу и быть готовой к серьёзной битве», — приводит слова Свитолиной We Love Tennis.

За выход в полуфинал соревнований в Монреале Свитолина сыграет с японской теннисисткой Наоми Осакой.