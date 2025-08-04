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«Матч с Анисимовой стал хорошей тренировкой». Свитолина — о выходе в 1/4 финала в Монреале

«Матч с Анисимовой стал хорошей тренировкой». Свитолина — о выходе в 1/4 финала в Монреале
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13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), В четвёртом круге она обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:4, 6:1.

Монреаль. 4-й круг
04 августа 2025, понедельник. 03:25 МСК
Аманда Анисимова
7
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Элина Свитолина
13
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

«Показала отличное выступление. Рада, что смогла хорошо выступить и хорошо двигаться, потому что Аманда бьёт мощно. Мне нужно быть физически сильной. Очень рада, что мне это удалось сегодня. Осака — ещё одна мощно бьющая. Сегодняшний матч с Анисимовой стал для меня хорошей тренировкой. Сейчас главное — восстановиться, дать отдохнуть разуму и телу и быть готовой к серьёзной битве», — приводит слова Свитолиной We Love Tennis.

За выход в полуфинал соревнований в Монреале Свитолина сыграет с японской теннисисткой Наоми Осакой.

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Комментарии
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