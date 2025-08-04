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Алекс де Минор: часть моей ДНК — никогда не сдаваться ни в одном розыгрыше

Алекс де Минор: часть моей ДНК — никогда не сдаваться ни в одном розыгрыше
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Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о решающем третьем сете в матче с американцем Фрэнсисом Тиафо (12-й в рейтинге) в четвёртом круге «Мастерса» в Торонто (Канада). Алекс оказался сильнее со счётом 6:2, 4:6, 6:4.

Торонто. 4-й круг
03 августа 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Фрэнсис Тиафо
12
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 4
6 		4 6
         
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Это часть моей ДНК — никогда не сдаваться ни в одном розыгрыше, независимо от того, где я нахожусь в момент обмена ударами. Сегодня был ключевой пример того, что значит выиграть это очко, верно? Был важный момент, который дал мне шанс на брейк-поинт, и хотя я не сумел его реализовать, это действительно послало ясный сигнал: я хотел выиграть этот гейм. Да, могу сказать, что у меня тут не самые мощные удары, но одна вещь, на которую я могу рассчитывать, — это мои ноги», — сказала де Минор на пресс-конференции.

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