Алекс де Минор: часть моей ДНК — никогда не сдаваться ни в одном розыгрыше

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о решающем третьем сете в матче с американцем Фрэнсисом Тиафо (12-й в рейтинге) в четвёртом круге «Мастерса» в Торонто (Канада). Алекс оказался сильнее со счётом 6:2, 4:6, 6:4.

«Это часть моей ДНК — никогда не сдаваться ни в одном розыгрыше, независимо от того, где я нахожусь в момент обмена ударами. Сегодня был ключевой пример того, что значит выиграть это очко, верно? Был важный момент, который дал мне шанс на брейк-поинт, и хотя я не сумел его реализовать, это действительно послало ясный сигнал: я хотел выиграть этот гейм. Да, могу сказать, что у меня тут не самые мощные удары, но одна вещь, на которую я могу рассчитывать, — это мои ноги», — сказала де Минор на пресс-конференции.