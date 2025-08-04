Алекс де Минор: часть моей ДНК — никогда не сдаваться ни в одном розыгрыше

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о решающем третьем сете в матче с американцем Фрэнсисом Тиафо (12-й в рейтинге) в четвёртом круге «Мастерса» в Торонто (Канада). Алекс оказался сильнее со счётом 6:2, 4:6, 6:4.
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«Это часть моей ДНК — никогда не сдаваться ни в одном розыгрыше, независимо от того, где я нахожусь в момент обмена ударами. Сегодня был ключевой пример того, что значит выиграть это очко, верно? Был важный момент, который дал мне шанс на брейк-поинт, и хотя я не сумел его реализовать, это действительно послало ясный сигнал: я хотел выиграть этот гейм. Да, могу сказать, что у меня тут не самые мощные удары, но одна вещь, на которую я могу рассчитывать, — это мои ноги», — сказала де Минор на пресс-конференции.
- 4 августа 2025
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