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«Первый шаг — забыть о своём рейтинге». Де Минор рассказал, как справился с выгоранием

«Первый шаг — забыть о своём рейтинге». Де Минор рассказал, как справился с выгоранием
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Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор рассказал, как ему удалось справиться с выгоранием после «Ролан Гаррос».

— На «Ролан Гаррос» ты говорил, как сильно устал морально и физически. Как тебе удалось восстановиться?
— Взял паузу, не играл на некоторых турнирах. Знал, что нужно немного изменить свой настрой. То, что я переживал, с чем сталкивался каждый день, было невыносимо и стало причиной моего выгорания. Поэтому решил не пытаться защищать титул в Хертогенбосхе, хотя понимал, что это повлияет на мой посев на Уимблдоне.

Для меня это был первый шаг — забыть о своём рейтинге и сосредоточиться только на игре. Удалось найти отличный баланс. Было много разговоров вне корта, чтобы убедиться, что у меня правильный настрой. Сейчас я ставлю себя на первое место и знаю, что являюсь игроком определённого уровня, знаю, что я игрок из топ-10, даже если на самом деле у меня этого рейтинга ещё нет, я не был там пару недель назад. Если я готов ментально и физически, знаю, что могу играть в такой теннис. Последние две недели это доказали, очень этим горжусь, — сказал де Минор на пресс-конференции.

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